Кардиолог перечислил секреты долголетия

Правильное питание и здоровый сон могут увеличить продолжительность жизни, рассказал 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. По его словам, человек способен повлиять на эти модифицированные факторы.

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"Это, прежде всего, снижение употребления сахара, снижение поваренной соли, увеличение движения, нормальный образ дня и ночи, то есть режим дня и отдыха. Это правильное питание, это все то, что мы знаем с вами, и это дает нам всего от силы 1–5% к тому, чтобы организм не заболел", — поделился врач.

Он добавил, что при этом вредные факторы внешней и внутренней среды так или иначе влияют на быстрое изнашивание организма, а старость можно назвать многопрофильным и многокомпонентным заболеванием.

"Должны быть долгожители в роду, это основное и самое главное, это составляет порядка 80–85% успеха. Если в роду были долгожители, вероятность того, что вы проживете долго, возрастает. Медицина в данном случае занимает всего только 20% от этой истории", — подчеркнул Кондрахин.

Ранее невролог Елена Мирошник рассказала, что вероятность развития деменции растет с возрастом. По ее словам, также развитию заболевания способствуют сердечно-сосудистые заболевания, диабет, высокий уровень холестерина и ожирение.