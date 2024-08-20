Рак лёгких — это опасное заболевание, которое может привести к серьёзным последствиям. Однако существуют способы снизить риск его развития. В пресс-служба ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6»рассказали о профилактике рака лёгких и о том, как можно защитить своё здоровье.

Отказ от курения. Курение является основной причиной рака лёгких. Если вы курите, то отказ от этой вредной привычки — самый эффективный способ профилактики. Это поможет снизить риск развития заболевания и улучшить общее состояние здоровья; Избегание пассивного курения. Пассивное курение также может увеличить риск рака лёгких. Поэтому старайтесь избегать мест, где курят другие люди; Регулярные обследования. Регулярные медицинские осмотры и обследования могут помочь выявить рак лёгких на ранней стадии, когда он наиболее поддаётся лечению. Рекомендуется проходить флюорографию не реже одного раза в год; Здоровый образ жизни. Соблюдение здорового образа жизни, включая правильное питание, физическую активность и контроль веса, может снизить риск развития многих заболеваний, в том числе рака лёгких; Защита от вредных факторов. Если ваша работа связана с воздействием вредных веществ (например, асбеста или радона), обязательно соблюдайте меры безопасности и защиты.

Помните, что профилактика рака лёгких — это важный шаг к сохранению здоровья. Следуя этим простым рекомендациям, вы можете значительно снизить риск этого опасного заболевания. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения относительно вашего здоровья, обратитесь к врачу

«Самый быстрый вариант диагностики – КРВЗ (кабинет раннего выявления заболеваний). Именно там проводят специализированную диагностику по обнаружению подозрений на онкологическое заболевание. Кабинеты раннего выявления заболеваний есть в каждой поликлинике Тюменской области. Посещение такого кабинета входит и в программу ежегодного профосмотра, и в программу диспансеризации. Кроме того, раз в год можно посетить исключительно этот кабинет», – объяснила Татьяна Студеникина, врач-терапевт отделения медицинской профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №6.

Осмотр проводит медицинский работник (врач, фельдшер или акушер), который прошёл специальную подготовку по основным методам диагностики предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований. У него есть соответствующий документ. Пройти прием можно без записи, по электронному талону.

Что посмотрят?

Женское население:

Осмотр кожных покровов и видимых слизистых;

Осмотр и пальпация молочных желез, щитовидной железы, живота, периферических лимфатических узлов;

Обследование женской репродуктивной системы;

Обследование прямой кишки женщинам старше 40 лет и при наличии жалоб;

Забор мазков на онкоцитологию;

Измерение артериального давления.

Мужское население:

Осмотр кожных покровов и видимых слизистых, наружных половых органов;

Осмотр и пальпация области грудных желез, щитовидной железы, живота, периферических лимфатических узлов;

Обследование простаты и прямой кишки;

Измерение артериального давления.

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