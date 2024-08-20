Специалист рассказал, что необходимо делать после выхода на пенсию

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина заявила, что после выхода на пенсию желательно сделать заботу о здоровье приоритетом.

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«Физкультуру и спорт трудно назвать вашими верными спутниками? Тогда самое время с ними подружиться. И взаимная симпатия обязательно случится, если выбирать физическую активность по душе», — отметила она в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, важно соблюдать режим дня, поддерживать общение с людьми.

«Чем шире круг ваших контактов, тем выше самооценка и тем моложе вы будете себя чувствовать», — сказала Игонина.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН назвала причины роста числа людей с ожирением. Она отметила, что это происходит в том числе из-за снижения физической активности.