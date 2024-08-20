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Названы простые упражнения для ежедневной утренней зарядки

Журналисты Men Today назвали простые упражнения, которые подходят для ежедневной утренней зарядки. Материал доступен на сайте издания.

Простые упражнения для ежедневной утренней зарядки
© Lenta.ru

В комплекс рекомендовано включить бег на месте, прыжки вверх с разведением ног в стороны, подъемы ног вверх из положения лежа на спине и отжимания. Кроме того, в ходе зарядки стоит выполнять наклоны вперед из положения стоя и вращение таза.

«Утренняя зарядка — важная часть успешного и энергичного начала дня. Она помогает стимулировать кровообращение, улучшает физическую форму и настроение, а также способствует повышению эффективности умственной деятельности», — отмечается в статье.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал упражнение, сжигающее жир и тренирующее сердце. По его словам, это прыжки на скакалке.

ЗОЖ
Михаил Прыгунов