Гинеколог развеял миф о необходимости секса для женского здоровья

Акушер-гинеколог Ольга Уланкина оценила мнение о том, что при длительном сексуальном воздержании у женщин развиваются гинекологические заболевания. По словам врача, это миф.

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В беседе с журналистами российский медик обсудила популярное утверждение о том, что женщине "для здоровья" необходим сексуальный партнер. Якобы из-за отсутствия интимной близости одинокие женщины рискуют столкнуться с такими проблемами, как развитие миом и полипов, а также с разрастанием слизистой оболочки вне полости матки. По словам гинеколога, это утверждение является ошибочным. Она объяснила, что эти недуги никак не связаны с частотой сексуальных контактов, пишет издание Life.ru.

"Указанные диагнозы возникают, если женщина генетически предрасположена к ним, а также вследствие воспалительных заболеваний репродуктивных органов, операций, абортов, тяжелых родов, эндокринных нарушений", – сообщила врач.

Она добавила, что отсутствие интимной близости также не приводит к пролапсу, при котором тазовые органы смещаются вниз из-за ослабевания фиксирующих их мышц.