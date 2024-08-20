Употребление моркови трижды в неделю значительно улучшило здоровье

Согласно результатам недавней работы, у молодых людей, которые съедали около половины чашки молодой моркови три раза в неделю, уровень каротиноидов в коже был выше. А ещё выше он был у тех, кто одновременно с морковью принимал поливитамины.

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Каротиноиды — пигменты, которые придают моркови оранжевый цвет. Эти вещества также действуют как антиоксиданты, а организм человека может их преобразовывать в витамин А.

Более ранние исследования показали, что уровень каротиноидов в коже можно повысить, потребляя в три раза больше рекомендуемой порции фруктов и овощей каждый день в течение трёх недель. Ещё один способ, как показало новое исследование, — есть молодую морковь три раза в неделю.

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Команда учёных для проведения исследования отобрала 60 молодых людей и разделила их на четыре группы. Контрольная группа ела 100 г ломтиков яблок Гренни Смит три раза в неделю, а остальные участники либо съедали 100 г молодой моркови три раза в неделю, либо принимали каротиноиды, либо комбинировали эти два метода.

Спустя месяц участники, которые ели морковь, имели на 10,8% больше каротиноидов в коже. У тех, кто употреблял морковь и поливитамины, эти показатели увеличились на 21,6%.

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