Эксперт рассказал, как часто нужно менять многоразовые бутылки для воды

В современном мире многие пользуются многоразовыми бутылками, куда наливают воду и другие напитки. Но как понять, что этот аксессуар пора сменить на новый?

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В зависимости от материала бутылки у неё может быть разная долговечность.

Пластик. Обычно такие бутылки делают из полиэтилентерефталата (PET) или поликарбоната. Рекомендуется их менять каждые 6−12 месяцев. Зависит это от интенсивности использования. Среди признаков того, что материал пришёл в негодность — возникновение царапин, трещин, изменение запаха или цвета.

Силикон. Со временем такой материал может изменять цвет либо впитывать запахи. Подобные бутылки следует менять каждые 12−24 месяца.

Нержавеющая сталь. В среднем бутылки из неё служат два-пять лет. Иногда даже дольше. Однако их состояние нужно проверять всё равно регулярно.

Стекло. Менять бутылку из стекла на новую стоит, если на ней появились сколы или трещины.

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Если у бутылки появился неприятный запах, который после чистки не исчезает, то это признак того, что материал нужно менять. То же самое касается изменения цвета бутылки, возникновения царапин и трещин, утечки воды.

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