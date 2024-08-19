Сомнолог дал 20 советов, как быстро заснуть в жаркую погоду

Эти 20 простых приёмов помогут вам заснуть в жаркую погоду
В жаркие ночи бывает трудно выспаться: комфортной для сна является температура от 16 до 21 градуса, говорит сомнолог Нерина Рамлахан. Эксперт раскрыла 20 приёмов, которые помогут вам заснуть в жаркую погоду.
- Положите постельное бельё в пакет, а затем — в морозилку на пару минут;
- Наполните грелку ледяной водой и положите на «точки охлаждения» вашего тела: колени, лодыжки, запястья, шею, пах и локти;
- Перед сном увлажняйте кожу кремом после загара на основе алоэ вера. Его лучше всего хранить в холодильнике;
- Наполните пустой флакончик для духов охлаждённой водой и поставьте его возле кровати, распыляйте на лицо, затылок и подколенные сгибы, чтобы охладиться;
- Используйте хлопчатобумажную пижаму и тонкие простыни из чистого хлопка для сна;
- Не злоупотребляйте белковыми продуктами — они могут разогреть тело, повысив скорость метаболизма;
- Ешьте острую пищу, но не позднее, чем за три часа до сна;
- Занимайтесь спортом утром, а не вечером, чтобы тело не перегревалось;
- Принимайте прохладный душ перед сном, чтобы снизить температуру тела. Вода не должна быть холодной, так как организм отреагирует на резкое изменение температуры и попытается сохранить тепло, разогреваясь;
- Держите шторы и окна закрытыми в дневное время.
- Выключите все электроприборы в спальне, так как они выделяют тепло;
- Держите ноги в прохладе, можно положить на них пакет со льдом;
- Поставьте противень, полный льда, перед вентилятором, чтобы охладить воздух;
- Пейте воду регулярно в течение дня, но снизьте её потребление в вечернее время;
- Спите в отдельной постели: два тела — вдвое больше тепла тела;
- По возможности спите на полу;
- Спите в прохладных, мокрых носках или даже во влажной футболке;
- Перед тем как лечь спать, ополосните запястья и ступни холодной водой;
- Если вы проснулись ночью, потрите лоб ментоловой палочкой, чтобы охладиться;
- Положите мокрую фланель в холодильник примерно на час перед сном и приложите её ко лбу, когда будете засыпать.