Сомнолог дал 20 советов, как быстро заснуть в жаркую погоду

В жаркие ночи бывает трудно выспаться: комфортной для сна является температура от 16 до 21 градуса, говорит сомнолог Нерина Рамлахан. Эксперт раскрыла 20 приёмов, которые помогут вам заснуть в жаркую погоду.

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