Чем могут быть опасны долгие прогулки

Длительные прогулки могут повысить риск возникновения варикоза и геморроя, выяснили эксперты.

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Ученые выяснили, что ежедневные прогулки длиной в 10 000 шагов способны негативно сказаться на здоровье человека.

Особенно велик риск возникновения проблем со здоровьем из-за них у людей с лишним весом и ожирением, болезнями суставов, а также заболеваниями сердца и сосудов.

Среди негативных последствий длительной ходьбы эксперты назвали геморрой, варикоз, усугубление проблем с суставами, а также нарушения сна и боли в мышцах, мнением специалистов делится "Политаналитика".