Эксперт посоветовала не жертвовать сном ради спорта

Врач-терапевт Николь Ван Гронинген в интервью для Daily Mail назвала несколько привычек, которые могут помочь поддерживать здоровье и молодость.

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Одним из основных советов врача является необходимость не жертвовать сном ради физической активности. По её словам, хотя ранний подъем может восприниматься как полезная привычка, это не всегда так. «Физическая активность имеет множество преимуществ, но если вы сокращаете время сна для занятий спортом, это может не принести пользы», — отметила она, добавив, что качественный сон является ключом к долголетию и хорошему самочувствию.

Ван Гронинген также предостерегла от употребления переработанного мяса и бекона, напомнив, что Всемирная организация здравоохранения классифицировала эти продукты как канцерогенные.

Кроме того, врач призвала избегать непроверенных пищевых добавок и бесконтрольного приема антибиотиков, подчеркивая, что они могут негативно влиять на кишечный микробиом и должны использоваться только по назначению специалиста.

Наконец, терапевт рекомендовала не забывать о солнцезащитном креме при выходе на улицу, так как это может помочь предотвратить несколько видов рака и преждевременное старение кожи.