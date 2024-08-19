Названы причины тяги к сладкому

Сильная тяга к сладкому может указывать на ряд нарушений в организме. Об этом предупредил диетолог Дмитрий Семирядов. По словам эксперта, чаще всего сладкоежками становятся люди, испытывающие дефицит магния, железа и других важных минералов.

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Желание съесть что-то сладкое вызывает дефицит энергии вследствие нехватки цинка, хрома кальция и магния. Проще всего их восполнить, съев быстрые углеводы – сахар.

Что касается причин дефицита магния и железа, Семирядов отметил, что существует несколько причин такого состояния, одна из которых нарушения обмена веществ в организме, пишет «КП».

Еще один фактор, который провоцирует желание перекусить чем-то сладким, низкий уровень витамина D, а также недостаток триптофана – аминокислоты, которая влияет на синтез «гормона счастья» серотонина.

Поэтому продолжительный стресс чаще всего сопровождается тягой к сладкому. Такое же состояние характерно для хронического недосыпа.

По словам Семирядова, недостаток определенных веществ может быть следствием как неправильного рациона, так и нарушением работы щитовидной железы. Так, нехватка энергии наблюдается при гипотериозе.

Поэтому врач настаивает, при появлении сильной тяги к сладкому нужно обратиться за консультацией к специалисту, чтобы выяснить, чем она обусловлена.

Между тем, ранее ученые доказали, что злоупотребление сладостями ведет к преждевременному старению. Например, у женщин, употребляющих больше сладкого, чаще наблюдаются патологии, которые являются индикатором биологического старения организма.

Кроме того, ранее диетолог рассказала, что формально низкокалорийный фруктовый лед нельзя считать диетической сладостью из-за высокого содержания в ней сахара.

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