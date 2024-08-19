Эндокринолог объяснил, от каких продуктов необходимо отказаться после 40 лет

После 40–50 лет нужно отказаться от жареного и полуфабрикатов, заявила в беседе с NEWS.ru эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина. По ее словам, в корочке много канцерогенов, а с возрастом повышается риск онкологии из-за большого количества мутаций в клетках. Избыточное потребление полуфабрикатов усугубляет риск развития атеросклероза, и впоследствии может наступить инфаркт и инсульт.

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Также необходимо избавиться от острого, поскольку с возрастом чувствительность вкусовых рецепторов снижается. Переборщив с остротой, поступит большое количество вещества капсаицина, которое вызовет воспаление слизистой оболочки ЖКТ и может спровоцировать усугубление ранее имеющихся проблем, которые находились в спящем состоянии.

"Избыток соли усугубляет гипертоническую болезнь, ею страдает около половины взрослого населения, у кого гипертонии нет, то регулярное потребление большого количества натрия может спровоцировать наступление гипертонии", — отметила эксперт.

Кроме того, нужно отказаться от молока. С возрастом, по словам медика, снижается фермент лактозы, расщепляющий молочные сахара. Употребление молока может способствовать диарее.

Также избыточное потребление быстрых углеводов может привести к набору массы тела и последующему развитию метаболического синдрома, ведущего к сахарному диабету, поскольку с возрастом и так замедляются метаболические процессы, и калорийность рациона должна быть умеренной.

Ранее онколог Сергей Пикулин заявил, что на нулевой стадии чаще всего диагностируют опухоли молочной железы, кожи и простаты. Он добавил, что заболевания выявляются при своевременном посещении врача. Как подчеркнул специалист, репутация смертельного заболевания у раковых опухолей сформирована фактом частой диагностики на поздних стадиях.