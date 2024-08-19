Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Летом, в жару, особенно популярным становится мороженое: от мала до велика все едят и любят это лакомство. Однако некоторым стоит исключить мороженое из своего рациона, об этом подробнее рассказала врач-педиатр Регина Николаева.

«В составе мороженого присутствуют не только сливки и молоко, но и значительное количество жиров и сахара. Поэтому людям с нарушениями углеводного обмена, ожирением и сахарным диабетом стоит избегать его. Кроме того, тем, кто имеет непереносимость лактозы, следует быть осторожными из-за содержания молока», – отметила Николаева.

По ее словам, это лакомство содержит много жиров и сахара, что может негативно сказаться на здоровье. Врач также добавила, что мороженое не рекомендуется детям с заболеваниями ЖКТ, особенно во время обострений, а также простывшим детям.

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