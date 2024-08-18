Что поможет сохранить здоровье сердца до старости

Здоровый образ жизни поможет сохранить здоровье сердца до старости
Терапевт из Пскова Ирина Николаева заявила, что сохранить здоровое сердце до старости проще, чем кажется. Необходимо соблюдать несколько простых правил. Сейчас увеличилось количество случаев нарушений функции сосудов, в том числе среди молодежи.
По ее словам, для этого необходимо придерживаться здорового питания, проходить профосмотры в поликлинике, отказаться от вредных привычек и выполнять упражнения.
Николаева посоветовала не есть фастфуд, соленую, переваренную и острую пищу. Она плохо влияет на работу сердца. Копчености разрешается включать лишь в праздничные дни, сообщает «МК».
Терапевт рекомендовала плавание, ходьбу, бег и езду на велосипеде. Это помогает поддерживать сердце и кровеносные сосуды. Крепкие напитки и курение негативно влияют на состояние здоровья.
Напомним, что мужчины и женщины по-разному воспринимают болевые ощущения. Ученые из КНР и РФ выяснили, что бег и плавание улучшают работу кишечника.