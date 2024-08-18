Названы законные сроки и причины возвращения БАДов продавцу

Российские покупатели имеют право в течение недели возвращать продавцу любые купленные на маркетплейсах БАДы, заявили РИА Новости в Роскачестве. Так как они не являются лекарствами или пищевыми добавками, сделать это можно по любым причинам.

Это касается только интернет-торговли. Если вы покупаете БАД в офлайн-магазине или офлайн-аптеке, вернуть его можно будет только в том случае, если в товаре обнаружится недостаток, — сказали в Роскачестве.

В организации также уточнили, что покупатель может отказаться от заказа даже в тот момент, когда на его пороге стоит курьер с товаром. Для возврата приобретения нужно обратиться к продавцу с письменным требованием. Он обязан вернуть деньги и не имеет права вводить какие-либо штрафы.

Если покупатель не получил ответа на свою претензию, он может обратиться в Роспотребнадзор или к администрации маркетплейса. Тем более если под видом БАДов продаются лекарства, запрещенные вещества или препараты с компонентами, запрещенными к продаже без рецептов.

Это не только халатность и обман со стороны продавца, но и возможность нанести вред здоровью покупателей, — отметили в Роскачестве.

Ранее врач Галина Латаева объясняла, что продукты питания и биологически активные добавки с пометкой «для укрепления иммунитета» не работают так, как заявлено на этикетке. По ее словам, «поднять» иммунитет у здорового человека не выйдет. Специалист призвала не вмешиваться в работу организма самостоятельно.