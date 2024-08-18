Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

Рекомендуется исключить из рациона мороженое тем, кто страдает от ожирения, имеют нарушения углеводного обмена и заболевания ЖКТ, поскольку холодный десерт содержит много жиров и большое количество сахара. Об этом рассказала врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.

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— Из этого вытекает то, что в первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет, — сказала медик.

Она добавила, что из-за молока в составе к мороженому стоит аккуратнее относиться тем, у кого наблюдается непереносимость лактозы.

По словам Николаевой, также следует исключить из рациона десерт тем, кто страдает от болезней ЖКТ, особенно в период обострений. Простывшим детям тоже не стоит есть лакомство, передает РИА Новости.

Мороженое — идеальный десерт в разгар летнего сезона. Однако вокруг него сложилось много стереотипов: ненатуральные составы, вред фигуре, отсутствие пользы. Менеджер отдела исследований и разработок мороженого Татьяна Славец в беседе с «Вечерней Москвой» развенчала четыре главных мифа о летнем лакомстве.