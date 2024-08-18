Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья мясе

«Цельное» мясо и птица, которые подверглись минимальной обработке, гораздо более полезны для здоровья, чем ветчина и полуфабрикаты. Об этом рассказали ученые Института физической активности и питания Университета Дикина.

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Эксперты объяснили, что мясо в умеренных количествах является обязательной частью рациона любого человека. Однако не все виды мясной продукции одинаково полезны. Ветчина, бекон, сосиски и прочее обработанное мясо содержат большое количество вредных насыщенных жиров и соли, которые резко повышают риск развития сердечных заболеваний. Помимо этого, слишком частое употребление закусок из красного мяса провоцирует развитие нескольких видов онкологии.

По словам ученых, наиболее безопасными для организма являются постное мясо и птица, которые почти не подвергают обработке. Наиболее полезными способами в этом плане считаются обжарка на гриле или варка. Отмечается, что такое мясо лучше всего есть вместе с овощами и цельнозерновыми крупами, которые дают возможность быстро наесться и насытить организм необходимыми микроэлементами, передает издание The Conversation.

Карнивор-диета — низкоуглеводный режим питания, благодаря которому можно избавиться от нескольких килограммов. Ее еще называют диетой хищников, поскольку на период ограничений в питании человеку предлагается употреблять только мясо, субпродукты, птицу, морепродукты, жирные молочные продукты и яйца. Что это за диета и есть ли от нее польза, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.