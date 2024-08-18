Эксперт предупредил об опасности тренировок по видеоурокам

Фитнес-тренер Лев Гончаров предупредил об опасности тренировок по видеоурокам. Его слова приводит радио Sputnik.

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«Когда женщина, например, включает телевизор и начинает делать утреннюю гимнастику, подражая мастеру спорта международного класса, то тут все на свой страх и риск, и дело может закончиться травмой», — привел пример эксперт.

Он отметил, что человек не получает обратную связь.

«Ножки, которые привыкли ходить десять тысяч шагов в день и тысячу шагов в день, — это разные ножки с разными коленочками», — добавил Гончаров.

По его словам, важно оценивать не только паспортный, но и биологический возраст, и исходя из него вместе с врачами и тренерами выстраивать занятия.

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