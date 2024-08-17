Диетолог рассказала об идеальном завтраке для людей после 40 лет

Людям старше 40 лет рекомендуется разнообразить свой завтрак и выбирать продукты, которые не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

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Соломатина подчеркнула, что в зрелом возрасте важно следить за своим питанием и здоровьем. По ее мнению, завтрак должен быть питательным и богатым белком, чтобы обеспечить длительное чувство насыщения. Она рекомендовала избегать продуктов, которые резко повышают уровень глюкозы в крови.

В частности, Соломатина не советует употреблять по утрам быстрые углеводы, такие как хлопья, растворимые каши, хлеб с маслом, блинчики и сырники. Она рекомендует отдавать предпочтение более сбалансированным вариантам, таким как омлет с овощами, яичница с нежирным сыром, творог, сэндвич с цельнозерновым хлебом, курицей, рыбой или индейкой.

— Обменные процессы в организме у людей после 40 замедляются, а желание куда-то бежать снижается. В зрелом возрасте уже не тот темп жизни: здесь болит, там скрипит. Поэтому важно выбирать продукты, которые легко усваиваются, — заявила диетолог.

Соломатина рекомендует разнообразить свои завтраки, чтобы обеспечить сбалансированное питание. Она предлагает чередовать разные блюда, например, кашу с сыром, омлет с овощами или творог с фруктами, передает «ВМ».

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