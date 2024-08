Как восполнить дефицит витамина C

Дефицит витамина C может стать причиной целого ряда заболеваний и проблем со здоровьем. О том, какую роль играет в жизни человека витамин C, рассказала заместитель главного врача НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России по клинико-экспертной работе, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Витамин C можно назвать универсальным помощником нашего организма: продукты, богатые этим витамином, должны присутствовать на нашем столе в любое время года.

Витамин C, известный также как аскорбиновая кислота, обладает иммуномодулирующим действием – благодаря ему наш организм более эффективно противостоит бактериям и вирусам. Антиоксидантное действие витамина C помогает ему предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, витамин C стимулирует выработку белка коллагена – этот белок является одним из основных компонентов кожи, костей, соединительных тканей.

Аскорбиновая кислота способствует более быстрому заживлению ран и порезов, облегчает и ускоряет восстановление после операций, участвует в процессе кроветворения и помогает насыщать кровь железом, а следовательно, витамин C особенно необходим людям, страдающим железодефицитной анемией.

При недостатке витамина C человек становится вялым либо, наоборот, раздражительным, теряет вес, испытывает суставные и мышечные боли. Признаками серьезного дефицита витамина C являются ломкость волос и ногтей, кровоточивость десен, развитие вторичных инфекций.

Чтобы избежать дефицита витамина C, важно питаться разнообразно и сбалансированно, отметила эксперт. Витамин C содержится в овощах и фруктах: прежде всего, это цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты), киви, клубника, болгарский перец, брокколи, петрушка. Чтобы получить суточную норму витамина C, Елена Игнатикова посоветовала съедать пять порций разных овощей и фруктов. При этом эксперт подчеркнула, что высокие температуры разрушают витамин C. В то же время лучше всего витамин C сохраняется в воде при варке ягод, а также в замороженных ягодах и фруктах.

Эксперт также добавила, что в качестве дополнительного источника аскорбиновой кислоты можно использовать продукты здорового питания, обогащенные витаминами и микроэлементами.

