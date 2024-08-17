Холодный кофе оказался вреден для здоровья

Врач-нутрициолог Людмила Никитюк предупредила о вреде холодного кофе.

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В интервью «Спорт-Экспрессу» она заявила, что такой напиток может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте.

«Напитки, температура которых ниже 12 градусов, заставляют сжиматься сосуды, что замедляет процесс переваривания пищи, – пояснила она. – Это может привести как к запорам, так и к дисбактериозу. Поэтому после холодного кофе эксперт рекомендует выпивать стакан теплой воды».

Кроме того, холодные напитки и лед приводят к микротрещинам на зубах, которые впоследствии приводят к кариесу.

При этом Никитюк отметила, что по составу холодный кофе часто схож с молочным коктейлем, в который могут добавлять взбитые сливки, сахар, мороженое, сиропы, шоколад, варенье и так далее, что увеличивает калорийность напитка.

«От вышеперечисленных продуктов поднимается уровень сахара в крови. А это разжигает аппетит. Поэтому возможны переедания и в перспективе — лишний вес», – резюмировала нутрициолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные из Университета Вашингтона предупредили о смертельной опасности газированных напитков.