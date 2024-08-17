Врач объяснила, сколько калорий нужно съедать на завтрак

Завтрак должен составлять около 25% от суточной калорийности рациона. Если утром нет аппетита, проблема может быть в позднем или плотном ужине. Об этом сообщает KP.RU.

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«Завтрак должен составлять около 25% от суточной калорийности питания для каждой возрастной категории. Особенно это важно для детей, чтобы они начинали день с запасом энергии», — рассказала эксперт Роскачества, диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева.

Отсутствие аппетита утром может быть связано со слишком поздним или плотным ужином. Людям, которые встают около семи утра, диетолог Зухра Павлова рекомендовала ужинать до восьми вечера.

Не все согласны с утверждениями о важности завтрака, подчеркивает KP.RU, ссылаясь на профессора из США Аарона Кэррола.