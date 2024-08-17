Что надо есть вместо каши, чтобы избавиться от жира на животе

Исследователи предложили людям, которые пытаются убрать лишний жир в проблемных зонах, обратить внимание на еду, способствующую сытости и тем самым помогающую в течение дня не переедать.

В списке оказался картофель. Это "та пища, которую большинство людей избегает, пытаясь похудеть", однако анализ индекса насыщения продуктов показал удивительный результат, пишет Pronews.gr, ссылаясь на ученых.

Блюда из вареного и запеченного картофеля отнесли к еде, способной формировать более продолжительное и стабильное чувство насыщения. Кстати, картошка является хорошим вариантом для завтрака - вопреки распространенному мнению она подходит для утреннего приема пищи куда лучше овсянки.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков порекомендовал тем, кто хочет избавиться от жира на животе, есть кашу только перед спортзалом.

"Традиция есть утром овсянку - не очень правильная. Я обратил внимание, что те люди, которые едят каши по утрам, через два часа хотят есть", - отметил врач.

Ранее исследователи из Университета Сандерленда посоветовали для похудения вместо десертов есть зеленоватые бананы. За счет резистентного крахмала они помогает кишечнику работать лучше, улучшают пищеварение и тем самым стимулируют потерю лишнего веса. Однако из-за переизбытка клетчатки недоспелые плоды могут привести к вздутию кишечника, поэтому достаточно одного-двух бананов в день.