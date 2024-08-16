Какие упражнения улучшают работу кишечника

Аэробные упражнения улучшают работу кишечника, пришли к выводу российские и китайские ученые, исследование которых опубликовано в журнале Nutrients. В частности, это бег, плавание и езда на велосипеде. Эти упражнения также эффективны для стимулирования роста полезных бактерий, таких как Lactobacillus и Bifidobacterium.

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Эти бактерии производят противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA). Бутират — одна из наиболее изученных кислот, особенно важная для здоровья толстой кишки. Он служит основным источником энергии для клеток, выстилающих толстую кишку и обладает противовоспалительным действием, пишут авторы. Однако точный механизм, с помощью которого упражнения вызывают увеличение концентрации бутирата и других SCFA, пока не ясен.

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко ранее сообщила, что улучшить пищеварение человека помогают отруби. Они также отлично справляются с выведением шлаков и токсинов из организма. Продукт также снижает всасывание холестерина и жиров. При этом отруби сокращают вероятность формирования камней в желчном пузыре и влияют на рост пищевой ценности пищи, помогая достичь быстрого насыщения, обратила внимание врач.