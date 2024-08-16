Врач назвал шесть продуктов, которые вымывают кальций из организма

Кальций — важнейший микроэлемент, который составляет основу костной ткани и зубов. Его недостаток в организме приводит к снижению плотности и прочности костей, что может вызвать различные заболевания. Однако не все знают, что определенные продукты могут снижать уровень кальция в организме. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта сети медицинских центров «Неболит» Елены Корольковой.

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Алкоголь

По словам специалиста, спиртное обладает выраженным мочегонным действием, что приводит к вымыванию кальция с мочой:

— Алкоголь нарушает микрофлору кишечника, что негативно сказывается на всасывании кальция. Постоянное употребление может значительно снизить уровень этого важного элемента в организме, что особенно опасно для людей с предрасположенностью к остеопорозу.

Трансжиры

Трансжиры, как рассказала терапевт, содержатся в большом количестве в выпечке, фастфуде, замороженных полуфабрикатах и других переработанных продуктах.

— Они не только способствуют набору веса и увеличению уровня холестерина, но и препятствуют усвоению кальция в организме. Постоянное употребление продуктов с высоким содержанием трансжиров может привести к дефициту кальция, — объяснила Королькова.

Кофе

Сам по себе кофе не является вредным напитком, отметила врач. Однако его чрезмерное употребление, например, 4–5 чашек в день, может негативно повлиять на усвоение кальция.

— Дело в том, что кофеин обладает мочегонным эффектом, способствующим выведению кальция с мочой. Поэтому, если вы любите кофе, старайтесь ограничить его потребление до 1–2 чашек в день, чтобы не навредить своему организму, — порекомендовала терапевт.

Сахар

Большое количество сахара, содержащегося в сладкой газировке, соках и выпечке, угнетает микрофлору кишечника, что также препятствует нормальному усвоению кальция, предупредила Королькова. Регулярное употребление сладких продуктов может вызвать дефицит кальция, что особенно опасно для детей и подростков, чей организм активно растет и требует большого количества этого элемента.

Соль

Продукты с высоким содержанием соли, такие как маринады, копчености и готовые соусы, также способствуют вымыванию кальция из организма. Соль увеличивает выделение кальция с мочой, что может привести к его дефициту при регулярном употреблении соленых продуктов, пояснила специалист.

Овсяная крупа

Овсяная крупа полезна, однако она содержит фитиновую кислоту, которая связывает кальций и препятствует его усвоению.

— Поэтому, если вы едите овсянку каждый день, стоит разнообразить свой рацион другими злаками и следить за уровнем кальция в организме, — посоветовала Королькова.

Поддержание нормального уровня кальция в организме важно для здоровья костей и зубов, подчеркнула терапевт.