Диетолог объяснил пользу разнообразного питания

Однообразное питание может привести к дефициту витаминов и минералов, снижению иммунитета и другим проблемам со здоровьем, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Так, переизбыток красного мяса и накопление белков грозит нарушением процесса естественной детоксикации, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Диетолог подчеркнула, что в рацион должны входить продукты из разных групп: зерновые, кисломолочные, источники белка, овощи и фрукты, зелень и др. Их необходимо употреблять равномерно в течение дня, чтобы «насытить» микрофлору кишечника.

Ограниченное питание или употебление только одного продукта допустимо лишь на короткий срок, например, в рамках диетической программы. Так, красное мясо – источник полноценного белка, железа, витаминов группы В. Но если питаться только им, нарушаются процессы на внутриклеточном уровне, клетка перестает качественно функционировать.

«Когда человек пресыщается одним и тем же продуктом, обязательно будут, как следствие, определенные поломки в организме и нарушения функций тех или иных систем», – рассказала эксперт.

Переизбыток сладкого грозит развитием сахарного диабета и преждевременным старением. Большое количество рафинированных продуктов с так называемым «мясным клеем» повышает риск аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Также важно помнить, что при употреблении овощей следует включать в рацион также фрукты и зелень – только так можно получить полный набор необходимых микроэлементов.

Ранее диетолог назвала самые вредные каши. Манная каша повышает гликемический индекс, каша из белого риса грозит запорами.