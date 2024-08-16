Офтальмолог перечислил способы предотвратить близорукость

Чтобы предупредить близорукость, нужно гулять на свежем воздухе, рассказал aif.ru врач-офтальмолог высшей категории Кирилл Светлаков. По его словам, если люди много времени проводят на улице и каждый день ходят пешком, у них снижается риск развития миопии и синдрома сухого глаза.

© unsplash

Офтальмолог отметил, что многие железы, в том числе глазные, хуже функционирует в помещении при недостатке кислорода и солнечного света. Это объясняет то, что при сидячем образе жизни намного чаще развивается синдром сухого глаза, который напрямую связан с миопией. Так, обучение или работа «на удаленке» плохо влияет на здоровье, объяснил Светлаков.

"Именно поэтому многие стали возвращаться к тем нормативам, ГОСТам, которые были созданы еще в советские годы и которые регламентируют, что урок в школе должен продолжаться 40–45 минут, после чего нужно обязательно делать перерыв, чтоб дети могли бегать в коридорах или на улице. Поэтому я как офтальмолог точно знаю: если я назначу пациенту капли, но при этом он будет продолжать сидеть дома, то это лекарство будет обладать только временным эффектом", — рассказал специалист.

Он добавил, что на приеме всегда интересуется у пациента, как часто тот бывает на улице и насколько активен его образ жизни. Лучше всего проходить как минимум 10 тысяч шагов в день, подытожил офтальмолог.

Ранее врач-офтальмолог Мария Белова рассказала, что состояние глаз может улучшиться от спорта на свежем воздухе, например от волейбола, бадминтона и плавания. По ее словам, также поможет спорт, где требуется быстрое перемещение взора с ближних на дальние расстояния, например пинг-понг.