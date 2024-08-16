Какое варенье считается самым полезным

Наибольшее количество полезных веществ сохраняется в «холодном» варенье и «пятиминутке». Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Мария Миркискина.

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Она объяснила, что для того чтобы максимально сохранить пользу ягод и фруктов, варенье важно подвергать минимальной термической обработке. Как вариант — так называемая пятиминутка. Еще один хороший способ — когда ягоды добавляют в уже кипящую воду, – витамин при этом не так сильно разрушается.

Также можно делать «холодное» варенье, когда ягоды или фрукты перетирают с сахаром и хранят в холодильнике. Такую смесь также можно заморозить.

— Кроме того, кожуру с фруктов и ягод советую не убирать, так как именно в ней содержится наибольшее количество витаминов и микроэлементов, — уточнила Миркискина.

До этого гематолог Александр Румянцев заявил, что малиновое варенье способно разжижать кровь. Он объяснил этот эффект содержанием салициловой кислоты, передает 360.ru.

16 августа празднуют День малинового варенья. «Вечерняя Москва» выяснила, что дешевле — купить десерт в магазине или сделать самому, а также стоит ли сладкоежкам гнаться за экономией.