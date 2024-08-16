Диетолог объяснила, почему ежедневный рацион должен быть разнообразным

Ежедневное употребление одних и тех же продуктов может привести к возникновению дефицита витаминов и минералов в организме, снижению иммунитета и прочим неприятным последствиям. Диетолог Маргарита Королева объяснила, почему рацион должен быть разнообразным.

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Она подчеркнула, что для того чтобы жить долго и иметь качественно работающий организм, люди должны питаться очень разнообразно. В рационе должны быть продукты из разных групп? зерновые, молочные, мясо, зелень, рыба, фрукты и овощи.

— Наш микробиом — это огромный, многомиллиардный отряд, и у каждого его представителя, безусловно, есть свои хотелки. Все их надо удовлетворить, чтобы иметь высокий иммунитет, эффективную работу мозга и всех систем организма, — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

По словам Королевой, употребление ограниченной группы продуктов возможно только в рамках краткосрочных диетических программ. Нельзя полностью исключать какие-либо продукты, в противном случае возникнут дефициты. Например, при отказе от мяса возникает нехватка белка, железа.

До этого специалисты Роспотребнадзора рассказали о правилах питания для дошкольников. Как минимум дважды в день ребенок дошкольного возраста должен получать горячее питание, при этом блюда из мяса лучше давать в обед, а рыбные или молочные блюда – во время вечернего приема пищи, передает МИР 24.

Завтраки у людей после 40 лет должны быть разнообразными и не повышать уровень глюкозы в крови. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.