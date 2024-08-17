Эксперт по сну назвала связанную с будильником вредную привычку

Сон при ярком свете или с работающим телевизором может негативно сказаться на здоровье, предупреждает эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. По ее словам, лишние звуки и свет нарушают выработку мелатонина — «гормона сна» и мощного антиоксиданта. Об этом сообщает NEWS.ru. Калошина отметила, что выработка мелатонина происходит только в условиях темноты. Важно выключать свет, гаджеты и телевизор перед сном, а также снижать уровень шума. Если выработка мелатонина нарушена, это может привести к недостаточному качеству сна, хроническому стрессу и повышенному аппетиту. По ее мнению, стресс вызывает накопление жира в организме, что увеличивает риск развития ожирения. Специалист призывает уделять больше внимания условиям для сна, чтобы сохранить здоровье и предотвратить возможные проблемы.

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