Назван продукт, помогающий вывести из организма шлаки и токсины

Отруби являются продуктом, помогающим улучшить пищеварение человека, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко для NEWS.ru. Они также отлично справляются с выведением шлаков и токсинов из организма, добавила она.

Они не перевариваются, но вместе с собой выводят всякую гадость и стимулируют работу ЖКТ. Это твердые оболочки зерна, получаемые при его переработке. Отруби способствуют улучшению перистальтики кишечника, способствуют регулярному комфортному стулу, улучшают баланс микрофлоры кишечника, — поделилась собеседник издания.

Продукт также снижает всасывание холестерина и жиров. При этом отруби сокращают вероятность формирования камней в желчном пузыре и влияют на рост пищевой ценности пищи, помогая достичь быстрого насыщения, обратила внимание Тимощенко.

Являются дополнительными источниками минералов и витаминов группы В. Для здоровья желудочно-кишечного тракта рекомендовано введение в средней 30 г клетчатки в день, что достаточно сложно получить из свежих овощей или фруктов, поэтому обогащение рациона отрубями, или включение в рацион хлеба или круп с отрубями позволяет оптимизировать рацион, — констатировала врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Панина отметила, что лечение изжоги содой с водой опасно для здоровья и может привести к неприятным последствиям. Это средство способно вызвать отрыжку и повреждение слизистой желудка, пояснила она.