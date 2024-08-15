Эксперт назвал идеальное время для кофе

Хотя в некоторых случаях пить кофе полезно прямо перед сном, сразу после пробуждения делать этого не стоит, считают некоторые специалисты.

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«Оптимально будет подождать в течение часа после пробуждения, потому что уровень кортизола все еще повышается в это время», — объяснил антрополог, биохакер и популяризатор ЗОЖ Сийм Лэнд в беседе с DailyMail.

По мнению эксперта, важно дать уровню кортизола повыситься естественным образом, прежде чем прибегать к кофеину, чтобы избежать резкого скачка гормона стресса.

Последнюю чашку кофе специалисты рекомендуют выпивать не позже 14.00, чтобы кофеин не помешал крепкому ночному сну.