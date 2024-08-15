Эксперт назвал идеальное время для кофе

Эксперт рассказал, почему глупо начинать день с кофе, и назвал идеальное время для бодрящего напитка
Хотя в некоторых случаях пить кофе полезно прямо перед сном, сразу после пробуждения делать этого не стоит, считают некоторые специалисты.
«Оптимально будет подождать в течение часа после пробуждения, потому что уровень кортизола все еще повышается в это время», — объяснил антрополог, биохакер и популяризатор ЗОЖ Сийм Лэнд в беседе с DailyMail.
По мнению эксперта, важно дать уровню кортизола повыситься естественным образом, прежде чем прибегать к кофеину, чтобы избежать резкого скачка гормона стресса.
Последнюю чашку кофе специалисты рекомендуют выпивать не позже 14.00, чтобы кофеин не помешал крепкому ночному сну.
«Ограниченное потребление кофе способствует долголетию, но в то же время, если вы пьете более трех чашек, это может привести к снижению когнитивных способностей в будущем», — рассказала доктор Шина Бернелл изданию.