Названа опасность меда для некоторых людей

Чрезмерное употребление меда несет риски для здоровья некоторых категорий людей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Ольга Редина.

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Мед является натуральным подсластителем, но содержит большое количество фруктозы и сахарозы, что может быть опасно для людей с сахарным диабетом. Употребление этого продукта может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови, предупредила специалист.

Эксперт добавила, что люди с язвой, гастритом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта должны быть осторожны с употреблением меда. Он может тяжело усваиваться и вызывать обострение симптомов, таких как боль и дискомфорт в желудке. Также ограничить употребление продукта следует людям с ожирением и избыточным весом.

«Мед является натуральным продуктом, но содержит большое количество калорий и сахара. Поэтому люди, которые хотят снизить вес или имеют диагноз «ожирение», должны с осторожностью использовать мед как заменитель сахара и учитывать его калорийность в своем рационе», — объяснила диетолог.

Редина отметила, что мед стоит ограничивать и полностью здоровым людям. Максимальная суточная доза в день — две столовые ложки после еды.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова также говорила, что здоровым людям следует съедать в сутки не более 50-100 граммов меда во избежание проблем.