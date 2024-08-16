Летняя монодиета: диетолог объяснил, можно ли питаться только арбузами

На столичных ярмарках появились арбузы и дыни, привезенные с юга России. Сладкие бахчевые непременно ассоциируются с летом, поскольку в конце июля — начале августа зрелые ягоды уже можно найти на прилавках. Для тех, кто любит арбузы, уже придумали диеты, которые помогут избавиться от лишних килограммов со вкусом. Можно ли их соблюдать, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Один из вариантов арбузной диеты предполагает питание только этой ягодой в течение трех дней. Однако диетолог Ирина Писарева предупреждает: любая монодиета может навредить здоровью.

— Ограничения питания только с одним продуктом в рационе не очень хороши для нашего организма. Когда мы едим один и тот же продукт, мы получаем одни и те же витамины и микронутриенты, а другие важные элементы — нет, — объяснила эксперт.

Даже если питаться только очень полезной капустой брокколи каждый день, в организме может начаться сбой из-за нехватки витаминов и микронутриентов. В первую очередь человеку нужны белки, жиры и углеводы.

— Если говорить про арбуз, то это простые углеводы. К тому же в нем высокий уровень сахара, пусть и натурального. Это подходит далеко не каждому человеку, — предостерегла Писарева.

Арбузы в первую очередь должны быть десертами. Сначала в организм должен поступить основной прием пищи, и только через полтора-два часа после этого можно съесть сладкую летнюю ягоду в качестве дополнения к трапезе.

— Арбузы дают большую нагрузку на выделительную систему, например, на почки. Если у человека есть с этим проблемы, то ягода в большом количестве может усугубить его хронические заболевания. Лучше съесть меньше, — посоветовала диетолог.

Писарева добавила, что выступает против монодиет, в том числе и «на арбузе».

В качестве альтернативы сладкую ягоду можно сделать не центром ограничения питания и единственным продуктом в рационе, а разнообразить его белком, углеводами и жирами. Их можно получать из овсянки, овощных салатов, сыра, отварной курицы и рыбы. Необходимо поддерживать питьевой режим водой и зеленым чаем, отказавшись от чая, кофе и газировок.