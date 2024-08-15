Зеленые или желтые: какие бананы полезнее

Многие люди едят только ярко-жёлтые бананы, не зная, что зелёные плоды тоже могут принести пользу для здоровья. Об этом сообщает Каран Раджан, хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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Чем зеленее банан, тем выше в нём доля резистентного крахмала. Это форма углевода, которая действует как клетчатка. Поэтому недозрелые фрукты помогают дольше сохранять чувство сытости, что в долгосрочной перспективе может способствовать снижению веса.

По словам врача, чем зеленее банан, тем ниже его гликемический индекс. Это означает, что организму требуется больше времени, чтобы расщепить его на глюкозу, что обеспечивает более медленное и постепенное высвобождение сахара в кровь.

Незрелые плоды также могут сбалансировать уровень желудочной кислоты и стать полезным дополнением к рациону питания для людей, страдающих изжогой.