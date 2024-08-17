Эксперт объяснил тягу к фастфуду жирностью и вкусовыми добавками

Ассистент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Максим Ефимов объяснил, почему может тянуть к фастфуду. И на основании многих исследований, и просто на практике замечено, что люди готовы есть фастфуд, даже зная о вреде такой пищи.

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Эксперт объяснил такое влечение жирностью фастфуда, которая стимулирует выброс эндорфинов, а также содержанием усилителя вкуса глутамата натрия. Этот усилитель вкуса создаёт иллюзию приятных ощущений от еды.

«Человек убеждён, что ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия, который приводит к ожирению, ухудшению зрения и проблемам с дыханием», — предупредил диетолог.

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