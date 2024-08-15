Зачем нужно пить два стакана апельсинового сока ежедневно

Атеросклероз – грозное заболевание, которое развивается под воздействием нескольких факторов. Один из них – высокий уровень липопротеидов высокой плотности или «плохого» холестерина в крови.

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Однако, заявили ученые из Государственного университета Сан-Паулу, есть простой способ снижения холестерина в крови. В материале, опубликованном в журнале Lipids in Health and Disease, они рассказали о связи апельсинового сока и уровня холестерина.

Исследование с участием 129 человек разных возрастов показало, что всего два стакана апельсинового сока в день снижают уровень холестерина в крови. Правда, для достижения результата нужно пить напиток ежедневно в течение года.

Кроме того, известно, что апельсиновый сок богат витамином С, поэтому помогает укрепить иммунитет. Вместе с тем ранее ученые выяснили еще одну особенность этого напитка.

Как заявили ученые из Калифорнийского университета, апельсиновый сок помогает предотвратить образование камней в почках.

Выяснилось, что в апельсиновом соке веществ, которые повышают кислотность мочи, в 150 раз больше. Именно кислотность (pH) мочи является одним из ключевых показателей, позволяющих оценить активность процессов литогенеза при мочекаменной болезни.

Ранее были названы другие причины образования камней в почках.

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