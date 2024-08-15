Назван самый полезный напиток

Нутрициолог Марина Косенкова рассказала о самых полезных напитках.

«Самый полезный напиток — это вода. Она помогает работе пищеварительной системы, помогает доставлять питательные вещества и кислород к клеткам, помогает регулировать температуру тела. Выпивая с утра 400 мл воды с двумя чайными ложками лимонного сока, вы восполните водный баланс и сбалансируете кислотность желудочного сила. При употреблении минеральной воды мы получаем не только воду, но и минералы. Эти минералы покрывают потребности организма. То есть не расходуют ресурс организма, а пополняют», — цитируют «Известия» эксперта.

Полезны смузи или бульоны, однако в них, помимо воды и минералов, содержатся компоненты пищи, которые, в свою очередь, запускают процессы пищеварения, указала Косенкова.

Ранее «СП» писала, что врач назвал предельную дозу меда.