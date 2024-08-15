Западные ученые выяснили, что блюда из картофеля положительно влияют на организм. Самым полезным вариантом будет запечь гарнир в духовке.

При таком варианте приготовления в картофеле сохраняются преимущества для сердечно-сосудистой системы, поскольку нормализуется уровень сахара в крови.

Специалисты провели эксперимент, который длился 12 недель. Добровольцев разделили на две группы: одной давали белый рис, а другой 100 граммов печеного картофеля с кожурой. По результатам, люди получали 20 граммов углеводов вне зависимости от гарнира.

При этом положительные изменения наблюдались только у тех, кто употреблял картофель. Резистентный крахмал улучшал контроль глюкозы и способствовал липидному профилю, снижая уровень холестерина.

Исследователи заключили, что витамины группы В, С и другие полезные минералы и макроэлементы могут оказывать благоприятное воздействие лишь при правильном приготовлении блюд, сообщает «РГ».

Наиболее распространенные мифы о вреде картофеля развенчала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог Нурия Дианова.

Американские ученые из Университета Невады заявили, что по-особому приготовленный картофель способен принести пользу пациентам, у которых диагностирован диабет второго типа. При этом картофель способствует потере веса и нормализации работы сердца.