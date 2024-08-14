Сомнолог назвала три неочевидные причины плохого сна

Поздний ужин и фитнес, а также чтение будоражащей психику информации могут мешать нормально высыпаться. Об этом Москве 24 рассказал заведующий центром сомнологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, терапевт, пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин.

© m24.ru

По его словам, мозг человека контролирует все процессы пищеварения. Поэтому, после позднего ужина ему приходится работать вместо того, чтобы сосредоточиться на отдыхе.

"В идеале прием пищи надо закончить за три-четыре часа до сна, но допустимо за час-два устроить себе легкий ужин. Желательно, чтобы он состоял из продуктов, богатых триптофаном, который предрасполагает к более быстрому выделению гормона сна – мелатонина. Это может быть банан, стакан кефира или овсяное печенье", – перечислил врач. Отрицательно влияет на сон и вечерний спорт. Какая-то легкая нагрузка возможна за два часа до отдыха, а тяжелая – бег, занятия в спортивном зале и так далее – за три-четыре. От мегатяжелой нагрузки, будь то баскетбол, футбол и так далее, следует отказаться за пять-шесть часов. Дмитрий Дуйкин

заведующий центром сомнологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России

Также за два-три часа до сна стоит прекратить просмотр фильмов с элементами насилия и чтение будоражащей психику информации.

"Лучше в это время принять ванну, послушать расслабляющую музыку, заняться ароматерапией, почитать что-то спокойное", – заключил Дуйкин.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, что для комфортного пробуждения на будильник стоит поставить приятную, постепенно нарастающую мелодию. Громкий же сигнал вырывает из сна, из-за чего утро может начаться со стресса, объяснила специалист.