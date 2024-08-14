Мифы о сахаре: что нужно знать о похудении

Потребление сахара в больших количествах способствует появлению лишнего веса. При постоянном употреблении кондитерских изделий трудно оставаться стройным. Однако худеющие в первую очередь полностью отказываются от сахара, но правильно ли это на самом деле?

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Как оказалось, от сахара не нужно отказываться полностью. Если его есть в умеренных количествах, он не помешает похудеть. Наоборот, он повысит шансы на красивую фигуру.

Сахар является отличным источником энергии. Без него у человека будет слабость, которая приведет к срыву, ведь придется компенсировать нехватку калорий.

При отказе от сахара возможно головокружение, повышенная утомляемость, сонливость и проблемы с усвоением информации. Кроме того, при полном отсутствии сахара может нарушиться работа мышц и головного мозга.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков заявил, что сухофрукты из манго не подходят для завтрака, так как этот продукт содержит много сахара и калорий. Кроме того, уточнил врач, такое лакомство лучше исключить людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Садыков добавил, что сушеное манго может провоцировать тяжесть и изжогу.