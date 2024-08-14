Пять основных причин жира на животе: с ними необходимо разобраться

Всем известно, что выпуклый живот появляется из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Однако есть и другие причины жира на животе. И вот они.

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Первая — хронический недосып и стресс. Без полноценного отдыха организм вырабатывает «гормон голода» грелин. То же происходит из-за постоянных стрессов.

Вторая — снижение чувствительности к лептину. Лептином называют «гормон сытости», вырабатывающийся в жировой ткани. При снижении чувствительности к нему, человек будет есть даже если уже насытился.

Третья — менопауза. Она настигает женщин в возрасте 45–50 лет и сопровождается снижением выработки эстрогена. Из-за этого нарушаются обменные процессы в организме.

Четвертая — метеоризм. У людей с повышенным газообразованием увеличивается живот. Попробуйте отказаться от мучных изделий, бобовых, жирных продуктов, молочки и газированных напитков.

Пятая — изнурительный спорт. Организм истощается, когда человек тренируется на износ. В таком случае организм не восстанавливается и включает режим «самосохранения». В этот момент накапливается жир, который откладывается внизу живота.

Ранее врач-инфекционист с 40-летней практикой Светлана Ищенко рассказала, что люди сильно недооценивают простые ежедневные действия. По ее словам, главное — питье воды. Она рассказала, что сама начинает утро с небольшой вибрационной гимнастики. Затем врач выпивает мелкими глотками около 700 мл теплой воды.