Врач объяснила, почему нельзя покупать грибы возле автодорог

Продавцы фруктов, ягод и грибов на обочинах дорог часто встречаются. Это удобно, но потенциально вредно для здоровья. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач Сабина Дельманова.

Она объяснила, что грибы поглощают вещества из окружающей среды, поэтому их нужно собирать и покупать в правильных местах. Не рекомендуется собирать грибы вдоль дорог, в промзонах, возле аэропортов, а также в городских парках и дворах. Грибы, собранные или долго находящиеся у дороги, накапливают вредные вещества от выхлопных газов, что может привести к проблемам со здоровьем.