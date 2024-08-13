Врач объяснила, почему нельзя покупать грибы возле автодорог
Продавцы фруктов, ягод и грибов на обочинах дорог часто встречаются. Это удобно, но потенциально вредно для здоровья. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач Сабина Дельманова.
Она объяснила, что грибы поглощают вещества из окружающей среды, поэтому их нужно собирать и покупать в правильных местах. Не рекомендуется собирать грибы вдоль дорог, в промзонах, возле аэропортов, а также в городских парках и дворах. Грибы, собранные или долго находящиеся у дороги, накапливают вредные вещества от выхлопных газов, что может привести к проблемам со здоровьем.
«А если вы идете в лес самостоятельно, не стоит забывать, что возвращаться лучше до обеда, чтобы переработать собранную добычу, так как срезанные грибы нельзя долго хранить», — заключила врач