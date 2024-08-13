Кардиолог рассказал, как перерывы на физическую активность улучшают здоровье

Доктор Франциско Лопес-Хименес, кардиолог клиники Майо, объяснил, что такое «активные перекусы» и как их можно легко включить в повседневную жизнь.

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Идея так называемых активных перекусов проста: после одного часа сидения нужно потратить две-три минуты на то, чтобы встать и начать двигаться. Например, вы можете подняться по лестнице, отжаться, а затем вернуться к работе. По словам врача, эти две-три минуты в некотором смысле перезагружают метаболические часы человека.

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Учёные обнаружили поразительные изменения, к которым привели такие короткие перерывы активности. Эти изменения происходили в клетках, метаболизме сахара, холестерина. Это может значительно повлиять на физическое и психическое здоровье человека.

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