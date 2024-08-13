Перечислены самые полезные для здоровья ягоды

Август – время ягод и заготовок их на зиму. Специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» по полезным качествам особо выделили вишню и облепиху, передает «360».

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Так, вишню неформально называют природным антибиотиком. В плодах содержится огромное количество фитонцидов, которые не дают размножаться бактериям. Ягоды вишни положительно влияют на кровеносную систему человека благодаря органическим соединениям – кумаринам. Ягоды насыщают организм витаминами B, А и C, при этом они не калорийны.Полезны также вишневые листья: их добавляют в маринады. Из-за высокого содержания дубильных веществ они способны придать продукту упругость, крепость и легкий аромат.

Облепиху также называют кладезем витаминов. Ее целебные свойства определяются высоким содержанием магния, железа, бора, серы и кремния, каротинов, рибофлавонидов, пектина, органических и жирных кислот, в частности омега-3, 6 и 9. Особенность этой ягоды в том, что она сохраняет рекордную концентрацию витамина С даже после заморозки и термической обработки.

Специалисты также советуют обратить внимание на бруснику, голубику, ежевику и клюкву. Все ягоды легко хранятся в замороженном виде, сохраняя свои полезные свойства.

Ранее биолог Татьяна Алексеева назвала самые полезные ягоды для сердца. По ее словам, это земляника, малина, клюква, черная смородина и ежевика.