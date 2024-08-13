Когда лучше принимать душ: утром или вечером

Опрос, проведённый организацией Sleep Foundation в 2022 году, показал, что 42% людей моются утром, а 38% - вечером. Но в каком случае это полезнее для здоровья?

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Сложно найти исследования, в которых бы сравнивались душ или ванна с утра и вечером. Однако в 2019 году учёные провели анализ всех доказательств пользы тёплого душа (или тёплой ванны) перед сном. Результаты показали, что расслабление в тёплой воде улучшает качество сна, а если вы практикуете это за час-два до отхода ко сну, то заснёте быстрее. Правда, возможно, всего на 10 минут.

Идея состоит в том, что наши циркадные ритмы частично обусловлены температурой тела, которая естественным образом ниже вечером. Тёплая вода помогает её снизить и может действовать как сигнал ко сну.

Также эксперты по сну в целом говорят, что вечерний душ или ванна снимают напряжение в мышцах после активного дня и дают ощущение спокойствия перед сном. По мнению некоторых дерматологов, нужно мыться именно перед сном, чтобы предотвратить перенос грязи с кожи на постельное бельё.

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Другие учёные считают, что утренний душ стимулирует клетки кожи, придавая ей здоровый вид на весь предстоящий день, или что быстрое ополаскивание холодной водой ограничивает уровень кортизола, гормона стресса.

При этом цифры, сравнивающие мытьё утром и вечером, не учитывают ещё 20% людей, которые не делают ни того, ни другого. Это может говорить о том, что они либо принимают душ днём, либо не имеют установленного графика мытья.

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