Названы необходимые для здоровья зубов витамины

Помимо кальция, для здоровья зубов необходимы также витамины A, B, C и D, поделилась с aif.ru эксперт научно-клинического ортодонтического центра врач-терапевт Валерия Алексеева. По ее словам, эти макроэлементы содержатся в ряде продуктов.

Витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция, необходимого для крепости костей и зубов. Он регулирует уровень кальция в крови, обеспечивая его доставку к тканям. Дефицит данного микроэлемента может привести к нарушению минерализации костной ткани, делая ее хрупкой, и к ослаблению эмали зубов, что увеличивает риск развития кариеса. Солнечный свет — главный источник витамина D, — рассказала врач.

Она добавила, что этот витамин можно получить из жирной рыбы, грибов и яичных желтков.

При этом витамин A отвечает за формирование эмали зубов и защиту от инфекций. Благодаря ему вырабатывается слюна, нейтрализующая кислоты во рту и защищающая от роста бактерий. Витамин А содержится в моркови, яйцах, печени, «молочке», шпинате и тыкве, подчеркнула специалист.

Витамин С является сильным антиоксидантом, который защищает зубную эмаль от разрушения свободными радикалами. Его можно найти в цитрусовых, клубнике, киви, черной смородине и болгарском перце, отметила Алексеева.

Врач указала, что витамины группы B участвуют в обмене веществ, необходимых для здоровья зубов. Так, В12 способствует образованию красных кровяных телец, а В9 стимулирует деление клеток. Эти макроэлементы есть в мясе, молочных продуктах, рыбе, яйцах, зелени, бобровых, орехах и цельнозерновых продуктах.

Ранее ортопед Роман Бирюков заявил, что продукты с большим содержанием сахара, цитрусовые, алкоголь и курение влекут за собой разрушение зубов. Чтобы избежать кариеса и других заболеваний, следует отказаться от некоторых привычек и еды, добавил он.