Врач раскрыла вред постоянного питания одним и тем же

Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, как отношение к еде и привычка питаться одним и тем же оказывают влияние на здоровье.

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Специалист считает, что постоянно есть одно и то же вредно.

«Вся польза нашей пищи в ее разнообразии. Если мы едим одну и то же постоянно в силу вкусовых предпочтений или соблюдаем какую-то однобокую диету, это грозит замедлением метаболических процессов в следствие возникновения дефицитов макронутриентов, микроэлементов и витаминов», — отмечает врач в интервью корреспонденту Тульской службы новостей.

Бурякова считает, что у каждого продукта есть своя «изюминка» и он богат определенным набором витаминов и микроэлементов. Кроме того, в нем содержится определенное количество макронутриентов.

Также врач рассказала о том, что белок преимущественно содержится в мясе, рыбе, яйцах, твороге и сыре; углеводы в крупах, макаронах, картофеле, бобовых, жидких молочных продуктах, фруктах, сухофруктах и ягодах; жиры присутствуют в авокадо, сливочном масле, холодных нерафинированных растительных маслах, семенах, орешках, оливках, маслинах, жирной рыбе, икре.

Диетолог отмечает, что если питаться какой-то одной группой продуктов, то из-за этого случится сбой в работе пищеварительной системы, а также приведет к нарушению ряда метаболических процессов.

Бурякова считает, что такой подход к питанию не несет в себе пользу. Если человек ест только определенные продукты, то он может не дополучать необходимые организму микроэлементы, в связи с чем необходимо сбалансированное питание.

Ранее стало известно о диете, которая помогает сбросить 15 кг за месяц. Также ученые посоветовали людям с гипертонией отказаться от пищевой соли.