Названа диета, избавляющая от 15 килограммов лишнего веса за месяц

Диетологи составили план питания, который поможет избавиться от лишних килограммов за считанные дни. Так, по мнению экспертов по питанию, для того, чтобы похудеть, нужно правильно сочетать продукты, ни в чем себе не отказывая.

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При этом они подчеркивают, голодание при такой диете – фактор, который помешает достижению нужного результата. Составленная экспертами диета включает в себя умеренное употребление белков, углеводов и жиров, а также свежих овощей и фруктов.

Так, диетологи советуют съедать на завтрак овсяную кашу на воде, добавив в нее ягоды и орехи. Клетчатка, содержащаяся в овсянке, поможет улучшить пищеварение, сохранит сытость, а ягоды -0 источник витаминов. В качестве напитка предпочтительнее зеленый чай без сахара.

На перекус допустимо съесть яблоки или груши. Они содержат витамины группы В, С и А и полезные микроэлементы, которые поддерживают организм в тонусе.

На обед предлагается салат из огурцов и помидоров с оливковым маслом и лимонным соком. Также к обеду нужно добавить курицу или рыбу, приготовленные на гриле. Белок поможет восстановить мышечные ткани, объясняют эксперты.

На второй перекус можно съесть греческий йогурт без добавок. Он содержит пробиотики, которые улучшают работу кишечника и способствуют укреплению иммунитета.

На ужин рекомендованы тушеные овощи и кусочек постного мяса, рыбы. Запить все это можно стаканом воды с лимоном, который улучшит пищеварение и очистить организм от токсинов.

При этом в течение дня нужно соблюдать водный баланс и пить больше воды. Не стоит забывать о физической активности.