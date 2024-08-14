Огурцы: все, что необходимо знать об этом продукте

Огурцы — один из самых известных продуктов в мире. По результатам опросов, проведенных в 2019 году, они находятся на втором месте в списке наиболее популярных овощей среди россиян, уступая только картофелю. «Лента.ру» разбиралась, почему же огурцы пользуются таким спросом, что есть у них в составе и могут ли эти овощи принести вред организму.

© Lenta.ru

Что такое огурец

Огурцы — это однолетние травянистые растения семейства тыквенные, которые относятся к типу тыквенных овощей. В беседе с «Лентой.ру» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов рассказал, что с ботанической точки зрения, огурцы — это плоды.

«Огурцы — освежающий, хрустящий овощ, который присутствует на наших столах с ранней весны до поздней осени. Хотя сейчас они продаются даже зимой», — пояснил Михаил Кутушов.

Калорийность и пищевая ценность огурцов

Огурцы — кладезь витаминов, минералов и других полезных элементов. На 96 процентов этот овощ состоит из воды. Как пояснил эксперт, в огурцах содержится калий, клетчатка и множество витаминов.

Полезные вещества в составе огурцов

Витамины: А, С, Е, К, группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9), РР;

Минералы: калий, магний, кальций, натрий, фосфор, железо, марганец, цинк, йод, медь, селен;

Клетчатка, пектины, фолиевая кислота, антиоксиданты (в том числе флавоноиды), фитонциды, вещество кукурбитацин (горький элемент с противовоспалительными свойствами).

15 ккал содержится в 100 граммах огурца.

Виды огурцов

Огурцы бывают самых разных видов, например, по форме. Бывают круглые, овальные, удлиненные.

«Также огурцы различают по размеру, от миниатюрных корнишонов до длинных парниковых огурцов. Бывают различия и по цвету, на полках магазинов мы можем видеть их светло-зелеными, темно-зелеными, даже желтыми или белыми», — добавил Михаил Кутушов.

Короткоплодные — это небольшие огурцы размером до 12 сантиметров, включая корнишоны. Они идеально подходят для консервирования, так как удобно помещаются в банку и созревают примерно одного размера. Их можно есть и в свежем виде, но следует делать это как можно быстрее, так как они стремительно желтеют и теряют вкус, пояснил Галков;

Салатные — это длинные огурцы, которые обычно достигают длины до 40 сантиметров. Они не подходят для консервирования, а одного огурца хватает на несколько порций салата;

Гибридные — самый популярный вид огурцов, который можно встретить в каждом магазине. Они подходят как для засолки, так и для употребления в свежем виде.

Как хранить огурцы?

Огурцы могут храниться в холодильнике от пяти до семи дней, но на этот срок влияют многие факторы. Например, если к овощу прилипла земля, он влажный или соприкасается с другими продуктами, срок годности сразу уменьшится. Также важно, насколько огурец целый. Овощи без вмятин и царапин пролежат дольше.

Еще один момент — толщина шкурки огурца. Чем она тоньше, тем короче срок хранения.

Если вы хотите продлить время хранения, то разложите огурцы отдельно друг от друга, завернув в бумажные полотенца. После уберите в холодильник, сложив в один полиэтиленовый пакет. Тогда они смогут пролежать без повреждений около двух недель.

Полезные свойства

Улучшают пищеварение

Клетчатка и пектины в составе огурцов способствуют нормализации работы кишечника и препятствуют запорам. Эти же компоненты помогают вывести из организма токсины.

«Благодаря большому количеству жидкости огурец благотворно влияет на пищеварительную систему и ЖКТ», — добавил Ярослав Галков.

Очищают организм

Огурцы имеют мочегонный эффект и способствуют выведению из организма лишней жидкости, солей и шлаков. За счет этого овощ помогает избавиться от отеков, излишков жира под кожей, а также камней в почках

Укрепляют иммунитет

Витамины и минералы стимулируют работу иммунной системы, делая организм более устойчивым к болезням.

В этом помогают входящие в состав огурца витамины В и С.

Нормализуют давление

Калий, магний и натрий в свежих огурцах способствуют стабилизации артериального давления, отметил Михаил Кутушов. Кроме того, эти овощи содержат много воды, а жидкость способствует выведению желчи и лимфы и нормализует работу желудочно-кишечного тракта, что также положительно влияет на организм при гипертонии.

Улучшают состояние кожи

Витамины С и Е, а также антиоксиданты, придают коже здоровый вид, улучшают ее цвет, снимают воспаления.

Снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Огурцы способствуют снижению уровня холестерина в крови. А большое количество клетчатки в составе благотворно влияет на работу сердца и сосудов.

Помогают при диабете

Благодаря низкой калорийности и способности стимулировать выработку инсулина огурцы стали незаменимыми помощниками при борьбе с диабетом. Они способны снизить уровень сахара в крови. Также огурцы нужны для профилактики этого и других заболеваний.

«Антиоксиданты помогают нейтрализовать окисление, которое может спровоцировать различные заболевания, такие как диабет и болезнь Альцгеймера. Поэтому огурец — это отличная профилактика болезней», — пояснил Ярослав Галков.

Помогают нормализовать вес

Большая часть огурца — это вода, а калорий в овоще совсем мало. Поэтому он отлично подходит для перекусов и легких салатов.

Огурцы способствуют поддержанию водного баланса в организме.

Кому нельзя есть огурцы

Эти овощи, как и любой другой продукт, могут нанести вред здоровью в определенных случаях. Поэтому употреблять в пищу огурцы нужно с осторожностью и умеренно.

«У некоторых людей может возникнуть аллергия на огурцы, симптомами которой могут быть кожная сыпь, зуд, отечность, кашель, чихание», — рассказал Михаил Кутушов.

Избыточное употребление огурцов может вызвать метеоризм, диарею или боли в животе.

Кроме того, огурцы могут содержать нитраты и даже копить их.

«Признаками отравления нитратами являются тошнота, рвота, головокружение, головная боль. Если вы почувствовали себя плохо и появились похожие симптомы, обязательно обратитесь за медицинской помощью», — пояснил Кутушов.

При каких болезнях нельзя есть свежие огурцы

При хроническим гастрите, особенно с повышенной кислотностью;

При язвенной болезни желудка;

При холецистите — воспалительном заболевании желчного пузыря, вызванном бактериями, вирусами или паразитами;

При панкреатите, то есть воспалении поджелудочной железы.

«Это связано с тем, что огурцы содержат органические кислоты, которые стимулируют выработку желудочного сока, повышая при этом кислотность, что ухудшает течение заболеваний», — добавил Ярослав Галков.

Кому нельзя маринованные огурцы

Маринованные и соленые огурцы попадают под запрет для еще большего числа людей, чем свежие. Потому что обычно их готовят, используя большое количество соли и уксуса. Эти продукты раздражают оболочку кишечника и вызывают обострение заболеваний, причем не только желудочных, но еще и, например, гипертонии, почечных болезней и многих других.

Кому нельзя огурцы (или можно, но с осторожностью):